V Avstriji po dvojnem umoru našli truplo osumljenca

Linz, 2. novembra - V gozdu v Zgornji Avstriji so danes po večdnevni intenzivni iskalni akciji našli truplo 56-letnika, osumljenega, da je v ponedeljek v kraju Mühlviertel v Zgornji Avstriji ubil dva človeka. Policija domneva, da je storil samomor. Po najdbi trupla so odpravili policijsko zaščito za 50 ljudi, ki so veljali za ogrožene, poročajo avstrijski mediji.