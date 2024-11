London, 2. novembra - Nogometaši Arsenala so še na tretji zaporedni tekmi angleškega prvenstva ostali brez zmage. V 10. krogu so z 0:1 izgubili v Newcastlu, to je bil po Bournemouthu njihov drugi poraz zapovrstjo na gostovanjih, med njima pa so še doma remizirali z Liverpoolom.