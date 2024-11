V Beltincih ob odprtju 15. Lova s sokoli v Pomurju na ogled 30 ptic ujed

Beltinci, 2. novembra - Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci je v sodelovanju s Sokolarskim društvom Pomurja ter Slovensko zvezo za sokolarstvo in zaščito ptic ujed pripravil slovesno odprtje 15. Lova s sokoli v Pomurju. Obiskovalci so si lahko ogledali približno 30 ptic ujed, od orlov in kraguljev do sokolov.