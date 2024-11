Določena kvalifikacijska pot za atletsko SP v Nanjingu

Ljubljana, 2. novembra - Atletika bo imela prihodnje leto dve svetovni prvenstvi, prvo bo v dvorani, med 21. in 23. marcem se bodo za odličja najprej borili v nekdanji kitajski prestolnici Nanjingu. Le slaba dva tedna prej bo med 6. in 9. marcem potekalo dvoransko evropsko prvenstvo v nizozemskem Apeldoornu. Tokio pa bo od 13. do 21. septembra gostil SP na prostem.