Peking, 2. novembra - Švicarka Viktorija Golubic in Slovakinja Rebecca Šramkova bosta igrali v finalu teniškega turnirja v kitajskem Jiujiangu (246.890 evrov nagradnega sklada). Golubic je v polfinalu presenetila prvo nosilko tekmovanja Marie Bouzkovo iz Češke in gladko zmagala s 6:1 in 6:2.