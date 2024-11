Zaradi požara večja materialna škoda v pisarni v Mariboru

Maribor, 2. novembra - V Mariboru je v petek zjutraj zagorelo v poslovnem prostoru. Požar je v pisarni povzročil večjo materialno škodo, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Za STA so pojasnili, da vzrok požara še ugotavljajo in zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.