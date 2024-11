Britaneka Boulter in Rusinja Šnaijder v finalu Hongkonga

Hongkong, 2. novembra - Rusinja Dijana Šnaijder in Britanka Katie Boulter bosta v nedeljo igrali v finalu teniškega turnirja WTA v Hongkongu (246.890 evrov nagradnega sklada). Šnaijder, 14. igralka svetovne lestvice in prva nosilka, je v polfinalu po uri in pol igre s 6:4 in 6:2 premagala Kanadčanko Leylah Fernandez, tretjo nosilko.