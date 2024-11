Požar v naselju Belovo uničil gospodarsko poslopje, sončno elektrarno in kmetijske stroje

Laško, 2. novembra - V naselju Belovo v občini Laško je v petek zvečer zagorelo gospodarsko poslopje na domačiji, kjer pridelujejo ajdo. Ogenj je poslopje uničil, zagoreli so tudi sončna elektrarna, kmetijski stroji in večja količina ajde, je poročal Radio Slovenija. Na Policijski upravi Celje so za STA pojasnili, da vzrok požara še ni znan, saj ogled kraja še poteka.