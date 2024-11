Pirc Musar v nedeljo na obisk v Združene arabske emirate

Ljubljana/Abu Dabi, 2. novembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v nedeljo in ponedeljek na uradnem obisku v Združenih arabskih emiratih. Med drugim se bo sestala s tamkajšnjim predsednikom, šejkom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom, in obiskala različna slovenska podjetja, ki delujejo v Abu Dabiju, so sporočili iz urada predsednice.