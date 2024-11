Dnevnik o prepovedi agencije UNRWA (2. 11.)

Ljubljana, 2. novembra - Aleš Gaube v komentarju Obsojeni na smrt z bombami in stradanjem piše o prepovedi agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Meni, da se Izrael s tem loteva še ene oblike kolektivnega kaznovanja Palestincev in da je Netanjahu genocidno politiko do Palestincev pripeljal "do točke, ko jim de facto ne privošči več niti pomoči".