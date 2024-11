Vreme: Danes bo precej jasno

Ponoči bo v notranjosti večinoma oblačno. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem ob burji okoli 10 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na Primorskem jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva povečini oblačno, a se bo čez dan postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Goriškem in ob morju do 19 stopinj Celzija.

Obeti: v ponedeljek in torek bo jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Zjutraj bo marsikje v notranjosti možna slana.

Vremenska slika: nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se prek vzhodnega dela Evrope spušča proti jugu in bo v noči na nedeljo oplazila naše kraje. Od severovzhoda bo k nam pritekal postopno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo sprva še precej jasno, dopoldne bo po nižinah megla. Čez dan se bo v krajih vzhodno od nas zmerno pooblačilo. Zapihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu se bo krepila burja. V nedeljo bo ob severnem Jadranu pretežno jasno z burjo. Tudi drugod se bo čez dan postopno jasnilo. Hladneje bo.

Biovreme: danes bo vpliv vremena na počutje sprva ugoden, popoldne in zvečer pa se bo pojavila zmerna vremenska obremenitev. V nedeljo zjutraj bo obremenitev popustila, čez dan bo vpliv vremena na počutje spet ugoden.