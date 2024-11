Anketar John Zogby: Izida ameriških predsedniških volitev ni mogoče napovedati

New York, 2. novembra - Vsak, ki trdi, da ve, kaj se bo zgodilo 5. novembra, zavaja sebe in druge, je v pogovoru s tujimi dopisniki v ZDA povedal znani izvajalec anket in analitik John Zogby. Dodal je, da verjetno tudi takoj po volitvah še ne bo znano, kdo je zmagal.