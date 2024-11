Kljub dobremu petku newyorški borzni indeksi sklenili negativen teden

New York, 2. novembra - Borzni indeksi Wall Streeta so sklenili negativni teden kljub petkovi rasti po poročilu ministrstva za delo ZDA o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v oktobru, ki je bilo toliko slabo, da je med vlagatelji utrdilo prepričanje o znižanju ključne obrestne mere prihodnji teden.