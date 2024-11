Ljubljana, 1. novembra - Košarkarji Žalgirisa iz Kaunasa so izkoristili četrtkov poraz Barcelone in so zdaj sami na vrhu lestvice evrolige. Po sedmih tekmah imajo šest zmag, v tem krogu so po izenačenem boju dveh obrambno naravnanih ekip doma s 63:62 premagali Monaco.