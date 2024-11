Val Gardena, 1. novembra - Hokejisti Sij Acroni Jesenic so vknjižili novo zmago v alpski ligi. Na gostovanju v Val Gardeni so domače premagali s 6:2 (1:0, 2:0, 3:2), z osmo zmago na deseti tekmi pa so se prebili na četrto mesto prvenstvene razpredelnice.