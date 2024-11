Newyorške borze končale v zelenem

New York, 1. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Trg se je odzval na poslovne rezultate Amazona in slabe podatke o delovnih mestih v ZDA, ki naj bi povečali verjetnost znižanja obrestnih mer s strani ameriške centralne banke Federal Reserve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.