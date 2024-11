Celjani presenetili vodilno ekipo alpske lige

Salzburg, 1. novembra - Hokejisti Pellet Celja so na tekmi alpske lige poskrbeli za presenečenje. V gosteh so po kazenskih strelih s 6:5 (1:2, 4:2, 0:1; 1:0) ugnali vodilno ekipo lige Zel am See. Za Celjane je bila to šesta zmaga v sezoni, tretja po podaljšku, z njo pa si še niso popravili uvrstitve na lestvici, trenutno s 16 točkami zasedajo deveto mesto.