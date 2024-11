Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 10. in 1. 11.)

Ljubljana, 1. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da so se v Sloveniji s 1. novembrom začele uporabljati določbe zakona o tujcih, ki kot pogoj za dovoljenje za stalno prebivanje tujcev določajo znanje slovenskega jezika na osnovni ravni. Povzele so tudi poročanje STA, da bo slovensko pekovsko podjetje Don Don postalo del mehiškega podjetja Bimbo.