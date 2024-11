Slovensko trojko pri Panathinaikosu bo vodil Portugalec

Atene, 1. novembra - Slovenski nogometni reprezentanti Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, ki si kruh služijo pri Panathinaikosu v Atenah, so dobili novega trenerja. Odslej jih bo vodil 54-letni Portugalec Rui Vitoria, ki je na klopi zamenjal Urugvajca Diega Alonsa. Portugalec je podpisal pogodbo do junija 2026, so sporočili iz atenskega kluba.