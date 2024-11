Evropsko tožilstvo uvedlo preiskavo uradnika EU, ki mu je Katar plačeval službene poti

Bruselj, 1. novembra - Evropski tožilci so danes potrdili, da so uvedli preiskavo glede očitkov, da je Katar višjemu uradniku EU plačal več službenih poti. Vse to se je dogajalo ravno v času, ko je njegov direktorat odločal o pomembnem dogovoru s Katarjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.