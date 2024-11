Newyorške borze začele višje

New York, 1. novembra - Delniški indeksi na borzah v Evropi so današnje trgovanje začeli z rastjo in si nekoliko opomogli po padcu v četrtek. Trg se odziva na poslovne rezultate Amazona in Appla, podatki o padcu števila novih delovnih mest v ZDA pa večjih premikov niso povzročili, poročajo tuje tiskovne agencije.