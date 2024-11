V Gazi v soboto novi krog cepljenja proti otroški paralizi

Gaza, 1. novembra - V razdejani Gazi bodo v soboto nadaljevali drugi krog cepljenja proti otroški paralizi, potem ko so izraelski napadi začasno ustavili kampanjo cepljenja, so danes sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Ravno v četrtek je ameriški državni sekretar Antony Blinken pozval Izrael, naj omogoči hiter zaključek kampanje.