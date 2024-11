EU in Japonska napovedali novi obrambni pakt

Tokio, 1. novembra - Evropska unija in Japonska sta danes napovedali novo obsežno varnostno in obrambno partnerstvo, ki ga je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell označil za zgodovinski korak in korak ob pravem času. Gre za prvi sporazum, ki ga je EU sklenila s katero od azijsko-pacifiških držav, so sporočili iz evropske službe za zunanje delovanje.