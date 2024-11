Lavrov namerava kljub sankcijam odpotovati v EU

Moskva, 1. novembra - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov naj bi se po poročanju ruskih medijev decembra udeležil zasedanja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) na Malti. To bi bila prva pot vodje ruske diplomacije v EU, odkar je povezava proti njemu in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu leta 2022 uvedla sankcije zaradi vojne v Ukrajini.