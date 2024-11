Azijske borze večinoma v rdečem

Tokio, 1. novembra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali. Nadaljuje se negativen trend na borzah, ki so ga sprožili slabši poslovni rezultati tehnoloških družb in negotovost vlagateljev manj kot teden dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.