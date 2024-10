Tajnik in Cehte do prve zmage v ligi prvakov

Ljubljana, 31. oktobra - Slovenska rokometaša Domen Tajnik in Nejc Cehte sta v ligi prvakov potrebovala sedem tekem, da sta se veselila prve zmage. Njun makedonski Pelister jo do nje prišel na gostovanju v Odenseju, kjer je po zaslugi dobre igre v drugem polčasu Fredericio ugnal s 25:23. Tajnik je dosegel dva, Cehte pa en gol, a to zelo pomembnega.