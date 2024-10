Trump in Harris z različnim pristopom do prepričevanja neodločenih volivcev

New York, 31. oktobra - Ameriška predsedniška tekma ostaja tesna in nepredvidljiva, republikanski predsedniški kandidat Donald Trump in kandidatka demokratov Kamala Harris pa imata v iztekajočih se dneh kampanje povsem drugačna pristopa do prepričevanja tistih nekaj še vedno neodločenih volivcev, ocenjujejo ameriški mediji.