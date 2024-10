Število smrtnih žrtev poplav v Španiji preseglo 150

Valencia, 31. oktobra - Število smrtnih žrtev poplav v Španiji je naraslo na 158, so danes sporočile reševalne službe. Od tega so jih 155 zabeležili v regiji Valencija, dve v Kastilji-La Manchi, eno pa v Andaluziji. Medtem se nadaljuje iskanje drugih morebitnih žrtev in pogrešanih, poteka pa tudi odpravljanje posledic in čiščenje.