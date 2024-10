Nekdanji minister BiH pravnomočno obsojen na tri leta zapora

Sarajevo, 31. oktobra - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je prejelo pravnomočno obsodbo nekdanjega obrambnega ministra BiH Selma Cikotića, so danes sporočili na spletni strani tožilstva. Sodišče BiH ga je obsodilo na tri leta zapora zaradi zlorabe položaja med letoma 2009 in 2011, ko je oškodoval državni proračun za skoraj pet milijonov evrov.