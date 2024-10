Newyorške borze v rdečem

New York, 31. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so danes obarvani rdeče. Vlagatelje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razočarali četrtletni rezultati tehnoloških podjetij, pozorno pa spremljajo tudi zaključek volilne kampanje, kjer očitno do konca ne bo jasno, kdo bo novi predsednik ZDA. Razpoloženja niso popravili niti najnovejši podatki o inflaciji.