Orban obiskal avstrijske svobodnjake

Dunaj, 31. oktobra - Novoizvoljeni predsednik avstrijskega parlamenta Walter Rosenkranz iz skrajno desne stranke svobodnjakov (FPÖ) je danes kot prvega uradnega gosta sprejel madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki se je kasneje zasebno sestal tudi z vodjo stranke Herbertom Kicklom. Do vabila Orbanu so bili kritični socialdemokrati (SPÖ), liberalni Neos in Zeleni.