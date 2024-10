Litovski socialdemokrati izbrali kandidata za premierja

Vilnius, 31. oktobra - Litovski socialdemokrati, ki so konec tedna zmagali na parlamentarnih volitvah, so za kandidata za predsednika vlade izbrali namestnika vodje stranke Gintautasa Paluckasa, so v sredo sporočili v Vilniusu. Vodja stranke Vilija Blinkevičiute se je odločila, da se za položaj ne bo potegovala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.