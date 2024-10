Učenci razreda s problematičnim učencem na eni od zagrebških šol po daljšem bojkotu znova pri pouku

Zagreb, 31. oktobra - Učenci razreda ene od zagrebških osnovnih šol, ki so zaradi problematičnega učenca dlje časa bojkotirali pouk, so se danes vrnili v šolo. Starši so se tako odločili, ko so dobili zagotovila, da učenca naslednje tri tedne ne bo v šolo. V tem času bodo pristojni ocenili vedenje dečka in sprejeli odločitev o njegovem nadaljnjem šolanju.