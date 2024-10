Vreme: Danes precej jasno z dopoldansko meglo po nižinah

Ljubljana, 31. oktobra - Danes bo pretežno jasno, po kotlinah v notranjosti bo dopoldne megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo precej jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 2, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sprva sončno z jutranjo meglo. Popoldne in zvečer se bo od vzhoda oblačnost postopno povečala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo dopoldne se bo razjasnilo. Veter v notranjosti bo oslabel, na Primorskem pa bo še pihala šibka do zmerna burja. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ciklon nad Iberskim polotokom slabi. Nad naše kraje od severa doteka razmeroma topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo predvsem po nižinah v krajih severno in vzhodno od nas megla ali nizka oblačnost.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.