Vrečko: Naša naloga je, da slovenščino zaščitimo in razvijamo

Ljubljana, 31. oktobra - Reformatorji so v 16. stoletju slovenščino dvignili na raven knjižnega jezika in nas uvrstili med narode, ki svoje misli in znanje zapisujejo v lastnem jeziku, je v video nagovoru ob današnjem prazniku spomnila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Danes je naša naloga, da slovenščino zaščitimo in razvijamo, je dodala.