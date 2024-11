Krk drugi otok na svetu s certifikatom Zero Waste

Krk, 3. novembra - Hrvaški otok Krk je kot prvi otok na Jadranu in drugi na svetu, za grškim Tilosom, prejel certifikat Zero Waste, je v sredo sporočila hrvaška okoljska organizacija Zelena akcija. Certifikat prejmejo mesta za uspešno trajnostno ravnanje z odpadki, na Krku pa ga je dobilo vseh sedem enot lokalne samouprave - mesto Krk in šest občin.