Boston prvič v sezoni lige NBA poražen

Indianapolis, 31. oktobra - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Boston Celtics so doživeli prvi poraz v novi sezoni. Boljši od keltov so bili na svojem igrišču košarkarji Indiana Pacers, ki so po podaljšku slavili s 135:132. V pretekli noči je bilo odigranih 11 tekem v ligi, kluba obeh slovenskih predstavnikov Luke Dončića in Vlatka Čančarja sta počivala.