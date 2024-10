Žalgiris ujel Barcelono na vrhu evrolige

Ljubljana, 30. oktobra - Košarkarji Žalgirisa iz Kaunasa so v šestem krogu evrolige doma tesno s 86:84 premagali Crveno zvezdo in prišli do pete zmage v letošnji sezoni, s katero so se na prvem mestu lestvice izenačili z Barcelono. Panathinaikos je visoko z 92:68 ugnal Asvel Villeurbanne, Monaco pa je bil v Beogradu z 79:74 boljši od Partizana.