Swiatek v vijolični, Sabalenka v oranžni skupini

Rijad, 30. oktobra - V Rijadu v Savdski Arabiji so izžrebali skupini za zaključni teniški turnir najboljših osmih igralk, ki bo potekal od 2. do 8. novembra. Branilka naslova, Poljakinja Iga Swiatek, ki ga bo, če bo želela leto končati na prvem mestu lestvice WTA, morala dobiti, bo v skupini z Američankama Coco Gauff in Jessico Pegula ter Čehinjo Barboro Krejčikovo.