Newyorške borze končale navzdol

New York, 30. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delniški trgi so v sredo večinoma padli, ko so vlagatelji predelali mešane gospodarske podatke in poročila podjetij, medtem ko se je pred predsedniškimi volitvami v ZDA z bitcoinom trgovalo blizu rekordne vrednosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.