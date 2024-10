Arčon na proslavi: Dan reformacije s simbolno močjo sega v bistvo slovenstva

Ljubljana, 30. oktobra - V Cankarjevem domu je potekala osrednja državna slovesnost na predvečer dneva reformacije. Podpredsednik vlade ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je kot slavnostni govornik poudaril, da dan reformacije s svojo simbolno močjo sega v srce in bistvo slovenstva in v tisti skupni temelj, ki ga čutimo in nosimo vsi s seboj.