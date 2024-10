Varnostni svet ZN soglasno podaljšal mandat misiji ZN v Somaliji

New York, 30. oktobra - Varnostni svet ZN je danes soglasno potrdil resolucijo za podaljšanje mandata misiji ZN v Somaliji (Unsom) do 31. oktobra 2025. Države članice VS ZN so ob tem izrazile pričakovanje o tesnem sodelovanju pripadnikov misije s somalijsko vlado v boju proti islamistični skupini Al Šabab.