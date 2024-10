Današnji praznik bo namenjen spominu na pokojne

Ljubljana/Maribor, 1. novembra - Za današnji dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, je značilen obisk grobov pokojnih sorodnikov in prijateljev s polaganjem rož in prižiganjem sveč. Državni vrh na čelu s predsednico republike Natašo Pirc Musar bo na Kongresnem trgu v Ljubljani položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam.