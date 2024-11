Začenja se mednarodna kampanja za spodbujanje poročanja o neželenih učinkih zdravil

Ljubljana, 4. novembra - Začenja se mednarodna kampanja #MedSafetyWeek, katere namen je spodbujanje poročanja o neželenih učinkih zdravil. Letošnja tema kampanje je osredotočena na pravilno uporabo zdravil za preprečevanje neželenih učinkov in na poročanje neželenih učinkov, če se pojavijo, so sporočili z Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).