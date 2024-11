The Cure po 16 letih z novim studijskim albumom

London, 4. novembra - Britanska rock skupina The Cure je v petek izdala 14. studijski album Songs Of A Lost World. Dolgo pričakovani album sledi zatišju 16 let in ima po pisanju francoske tiskovne agencije AFP že nekaj pohval kritikov. Album je na voljo v domala vseh formatih, njegovo naslovnico pa krasi skulptura kiparja Janeza Pirnata.