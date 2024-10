Pirc Musar: Z dnevom reformacije slavimo dediščino, pomembno za oblikovanje našega naroda

Ljubljana, 31. oktobra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob dnevu reformacije zapisala, da danes "slavimo kulturno in duhovno dediščino, ki je Slovencem omogočila enega pomembnejših korakov na poti k oblikovanju našega naroda". Obenem se spomnimo tudi vseh tistih, ki so s pogumom in vizijo utirali pot naši jezikovni in kulturni dediščini, je dodala.