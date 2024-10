Ministrstvo poziva k pravočasnemu uveljavljanju višje sile pri ozelenitvah njivskih površin prek zime

Ljubljana, 30. oktobra - Kmetje, ki so vključeni v nekatere sheme intervencij skupne kmetijske politike in ki zaradi nadpovprečnih jesenskih padavin ne bodo mogli pravočasno izvesti setve, naj pravočasno uveljavijo višjo silo, opozarjajo na kmetijskem ministrstvu. Kmetje, ki bodo pravočasno predložili obrazec, bodo upravičeni do celotnega plačila.