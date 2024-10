Soudani spet rešil Maribor

Ljubljana, 30. oktobra - Nogometaši Maribora so imeli nepričakovano veliko dela, da so se uvrstili med 16 najboljših ekip slovenskega pokala Pivovarna Union. Na gostovanju pri gorenjskem ligašu Preddvoru so zmagali z 2:1, potem ko so po polčasu zaostajali, do preobrata pa prišli z avtogolom domačih v 72. in golom Hilala Soudanija v 88. minuti.