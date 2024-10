Poklukar in Jušić položila vence v Tacnu in na Novih Žalah

Ljubljana, 30. oktobra - Delegacija ministrstva za notranje zadeve, policije in Združenja Sever se je poklonila spominu na padle in umrle policiste ter padle v osamosvojitveni vojni. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta položila vence v Parku spomina v Tacnu in k Pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah.