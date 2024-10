Von der Leyen: EU mora spremeniti način razmišljanja o pripravljenosti na krize

Bruselj, 30. oktobra - EU mora spremeniti način razmišljanja o pripravljenosti na krize, je danes ob predstavitvi poročila nekdanjega finskega predsednika Saulija Niinistöja na to temo poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. To meni tudi avtor poročila, v katerem je poudaril še pomen medsebojnega zaupanja in zadostnih finančnih sredstev.